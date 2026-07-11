Lazio, per l’attacco Fabiani chiede tempo a Gattuso: i profili attenzionati non convincono il ds

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani non sarebbe convinto appieno dai profili presi in considerazione per regalare a Gennaro Gattuso il nuovo attaccante.

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Gattuso spinge per il nuovo attaccante, ma Fabiani frena

Gennaro Gattuso ha fretta di avere un nuovo attaccante a disposizione per la sua Lazio. Fabiani è a lavoro per accontentarlo, ma tuttavia non sarebbe convinto al 100% né da Roberto Piccoli della Fiorentina né da Andrea Pinamonti del Sassuolo. Entrambi gli attaccanti sono stati richiesti da Gattuso ma Fabiani chiede tempo al tecnico. La scelta d’altro canto dovrà essere particolarmente oculata visti i problemi col gol della passata stagione avuti dai vari Castellanos, Dia, Ratkov e Maldini.

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