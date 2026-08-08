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INTERVISTE

Fabregas: “Contro la Lazio il nostro miglior calcio”

Published

2 giorni ago

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Fabregas intervista Lazio Como esempio

In un’intervista comparsa ai taccuini del Corriere dello Sport, l’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha menzionato la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, vinta per 3-0, come l’esempio perfetto di una partita in cui i suoi ragazzi hanno messo in mostra il calcio insegnato dal tecnico. Ecco le sue parole.

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Le parole di Fabregas nell’intervista su Lazio Como come esempio di bel gioco

«Con la Lazio fuori casa, e la prima di campionato. All’Olimpico s’è visto il calcio che più mi emoziona. Caqueret falso nove, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, poi è entrato Sergi Roberto. Tutto perfetto, fluido… Sicuramente anche a Torino con la Juventus. Giocando con una struttura un po’ diversa, la squadra ha mostrato una bella personalità. Ricordo che a casa pensai: faccio l’allenatore per serate come questa».

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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