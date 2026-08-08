Fabregas: “Contro la Lazio il nostro miglior calcio”

In un’intervista comparsa ai taccuini del Corriere dello Sport, l’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha menzionato la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, vinta per 3-0, come l’esempio perfetto di una partita in cui i suoi ragazzi hanno messo in mostra il calcio insegnato dal tecnico. Ecco le sue parole.

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Le parole di Fabregas nell’intervista su Lazio Como come esempio di bel gioco

«Con la Lazio fuori casa, e la prima di campionato. All’Olimpico s’è visto il calcio che più mi emoziona. Caqueret falso nove, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, poi è entrato Sergi Roberto. Tutto perfetto, fluido… Sicuramente anche a Torino con la Juventus. Giocando con una struttura un po’ diversa, la squadra ha mostrato una bella personalità. Ricordo che a casa pensai: faccio l’allenatore per serate come questa».

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