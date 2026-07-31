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A Formello un ospite speciale: ecco il campione paralimpico Fabrizio Macchi

Published

2 ore ago

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Fabrizio Macchi ospite Formello Lazio

Un ospite speciale a Formello è andato a trovare mister Gattuso e i suoi ragazzi in ritiro; si tratta del campione di ciclismo paralimpico Fabrizio Macchi. Ecco lo scatto con la squadra.

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Il campione paralimpico Fabrizio Macchi ospite speciale a Formello

Fabrizio Macchi, campione paralimpico di ciclismo, vincitore di una medaglia di bronzo ad Atene 2004 e campione, per due volte, con la medaglia d’oro ai Mondiali su strada. La Lazio, con uno scatto pubblicato sul canale ufficiale di Whatsapp, ha ritratto il campione con la squadra tutta al suo fianco, e la maglia autografata da tutta la rosa.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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