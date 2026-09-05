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Romano: “Accordo tra Diogo Leite e la Lazio, Here we go!”
E’ arrivata anche la cassazione in termini di calciomercato: Fabrizio Romano, con il suo fatidico “Here we go“, ha annunciato la dirittura d’arrivo per la trattativa della Lazio per Diogo Leite. Di seguito il suo post.
Leggi anche: Moretto: “Leite alla Lazio, triennale per lui. Domani a Roma per le visite mediche”
L’Here we go di Fabrizio Romano su Diogo Leite alla Lazio
“La Lazio ha raggiunto un accordo per un contratto triennale con Diogo Leite, mentre il difensore centrale si unisce dopo aver lasciato l’Union Berlin come agente libero. L’accordo include anche un anno aggiuntivo come opzione”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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