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Romano: “Accordo tra Diogo Leite e la Lazio, Here we go!”

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5 minuti ago

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Fabrizio Romano Diogo Leite Lazio Here wer go

E’ arrivata anche la cassazione in termini di calciomercato: Fabrizio Romano, con il suo fatidico “Here we go“, ha annunciato la dirittura d’arrivo per la trattativa della Lazio per Diogo Leite. Di seguito il suo post.

Leggi anche: Moretto: “Leite alla Lazio, triennale per lui. Domani a Roma per le visite mediche”

L’Here we go di Fabrizio Romano su Diogo Leite alla Lazio

“La Lazio ha raggiunto un accordo per un contratto triennale con Diogo Leite, mentre il difensore centrale si unisce dopo aver lasciato l’Union Berlin come agente libero. L’accordo include anche un anno aggiuntivo come opzione”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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9 Frosinone 3 2
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