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Romano: “La Lazio sta chiudendo per Doekhi, in arrivo per le visite mediche”
Danilho Doekhi è vicinissimo alla Lazio e, a confermarlo, ci ha pensato anche il giornalista e noto esperto di mercato Fabrizio Romano: ecco le sue dichiarazioni in merito, con l’accordo che sta per essere chiuso.
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Le parole di Fabrizio Romano su Doekhi a un passo dalla Lazio
““La Lazio sta chiudendo per l’affare Danilho Doekhi a parametro zero dopo la sua partenza dall’Union Berlino, l’here we go è vicino. l difensore è in arrivo in Italia per e visite mediche e le firme sul contratto che arriveranno dopo che i dettagli saranno stabiliti”.
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