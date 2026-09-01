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Frabrizio Romano annuncia: “Here we go per Gudmundsson alla Lazio!”

Published

2 ore ago

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Fabrizio Romano Gudmundsson Lazio Here we go

Ci siamo, manca pochissimo per il passaggio di Gudmundsson alla Lazio, al punto che anche Fabrizio Romano ha condiviso sui suoi social l’ormai fatidico “Here we go“. Di seguito il post del giornalista.

Leggi anche: Bisignani: “Per Lotito a Reggio-Calabria una vita da esule!”

Gudmundsson-Lazio: c’è l'”Here we go” di Fabrizio Romano

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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4 Juventus 6 2
5 Atalanta 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Udinese 4 2
8 Como 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
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16 Genoa 0 2
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