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Frabrizio Romano annuncia: “Here we go per Gudmundsson alla Lazio!”
Ci siamo, manca pochissimo per il passaggio di Gudmundsson alla Lazio, al punto che anche Fabrizio Romano ha condiviso sui suoi social l’ormai fatidico “Here we go“. Di seguito il post del giornalista.
Leggi anche: Bisignani: “Per Lotito a Reggio-Calabria una vita da esule!”
Gudmundsson-Lazio: c’è l'”Here we go” di Fabrizio Romano
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
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|6
|LAZIO
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|Udinese
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|Como
|4
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|Napoli
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|Bologna
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|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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