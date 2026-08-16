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Romano: “Icardi proposto alla Lazio, il Como lo ha rifiutato”

Published

4 ore ago

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Fabrizio Romano Icardi Lazio parole

Fabrizio Romano, grande esperto di mercato a livello internazionale, ha detto la sua sul possibile approdo di Icardi alla Lazio, dopo l’addio dell’argentino al Galatasaray: ecco le sue parole.

Leggi anche: Etienne: “La Lazio ha informato Icardi che ha fretta di chiudere, tempo 2/3 giorni”

Le parole di Fabrizio Romano su Icardi alla Lazio

“Icardi è stato proposto quasi a squadre di tutto il mondo. Il Como lo ha rifiutato. Anche lui sta rifiutando squadre come l’Olympiakos. Al momento è stato proposto anche alla Lazio. Non c’è ancora una situazione matura”. Queste le parole del giornalista su X.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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