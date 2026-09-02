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Romano: “Romagnoli parte, scambio di documenti tra Lazio e Al-Sadd”

Published

16 minuti ago

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Fabrizio Romano Romagnoli Al Sadd

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, con un post apparso sui suoi profili social, ha annunciato la chiusura della trattativa tra Lazio e Al-Sadd per Romagnoli, anticipata dal consueto “Here we go”. Ecco le sue parole.

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L’annuncio di Romano sulla chiusura della trattativa tra Lazio e Al-Sadd per Romagnoli

“L’Al-Sadd e la Lazio stanno scambiando i documenti per l’affare legato ad Alessio Romagnoli. Trasferimento a titolo definitivo per un contratto di quattro anni fino a giugno 2030 con il club del Qatar” seguito dal consueto Here we go.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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