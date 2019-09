FARRIS DERBY – Il derby ormai è andato. Un pari che non fa male a nessuno, ne rilancia le ambizioni. Riflettori puntati, però, sull’ottima prestazione dei ragazzi di Inzaghi. Non si prendono per caso 4 pali. Senza parlare delle occasioni sbagliate. Per molti, la Lazio è stata decisamente superiore alla Roma.

EPISODI – Ci si poteva spettare una gara più aperta, visto che siamo solo ad inizio stagione. Ma anche una gara più bloccata, per non partire subito con una forte delusione. Sul derby c’è tornato anche Massimiliano Farris, il vice di Simone Inzaghi, ai microfoni di Lazio Style Channel: “Inizialmente ci aspettavamo una Roma più prudente, con una linea molto alta, poi, viste le formazioni, avevamo pensato che i giallorossi potessero essere più prudenti, così come è stato. Ciò nonostante, abbiamo costruito tantissimo: il calcio è strano, viene deciso dagli episodi. Abbiamo un gioco fluido, ora dobbiamo compiere un salto in avanti ed essere più concreti sotto porta. Leiva ha preso il posto di Parolo che aveva fatto benissimo a Genova, il numero 16 avrebbe rappresentato una valida alternativa in più a gara in corso, come poi è stato”