Pedraza tenta il sorpasso sulla fascia sinistra

Pedraza è già sbarcato a Roma, lo spagnolo è il primo acquisto del mercato estivo della Lazio: sulla fascia sinistra uno fra Tavares e Pellegrini dovrà fargli spazio.

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Pedraza sarà il titolare della fascia sinistra della Lazio o Tavares e Pellegrini potranno insidiare lo spagnolo?

AGGIORNAMENTO 14 GIUGNO – Come riportato dal Corriere dello Sport, il probabile addio di Pellegrini lascerà a Pedraza il ruolo di unico contendente per la titolarità sulla fascia sinistra, detenuta da Nuno Tavares. Lo spagnolo è già a Roma e ha fretta di bruciare le tappe.

Uno fra Nuno Tavares e Luca Pellegrini dovrà lasciare la Lazio nel calciomercato estivo. L’edizione odierna de Il Messaggero ritiene più probabile l’addio di Luca Pellegrini, che ha il contratto in scadenza nel 2027 e per il quale il club biancoceleste non ha mai accennato ad un’ipotesi di rinnovo. Senza dimenticare lo stipendio da 2,4 milioni di euro netti, ritenuto eccessivo per un calciatore che non è un titolare fisso. Su di lui permane l’interesse del Como.

Attenzione però ad un ritorno di fiamma dalla Turchia o dall’Arabia Saudita per Tavares. Qualora dovesse pervenire un’offerta allettante da questi due campionati per il terzino portoghese, la situazione potrebbe cambiare di nuovo. Al momento però le intenzioni della Lazio sarebbero quelle di valorizzare ancora Nuno, per poi venderlo il prossimo anno.

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