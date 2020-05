Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS FASE DUE JESSICA IMMOBILE – L’Italia riaccende i motori e si rimette in marcia. Da oggi, lunedì 4 maggio, ha inizio la Fase Due e oltre 4 milioni di persone torneranno a lavorare. Le strade si sono ripopolate già dal primo mattino, ma l’attenzione deve rimanere massima. Come sottolineato da numerosi virologi ed esperti, chi esce dovrà farlo in sicurezza per evitare rischi di nascite di nuovi focolai. Il messaggio è arrivato forte e chiaro e molti personaggi del mondo dello spettacolo stanno facendo da eco a questa raccomandazione attraverso i social. Tra loro c’è anche Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, che su Instagram ha lanciato un appello tanto semplice quanto fondamentale: “Abbiate buon senso”.

