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Lazio-Avellino sotto gli occhi di un ex: Favalli a Formello

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3 ore ago

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Favalli Lazio Avellino

Ospite d’eccezione sugli spalti del Fersini, a Formello: si tratta di Giuseppe Favalli, presente a bordocampo per seguire da una posizione privilegiata la sfida amichevole tra la Lazio e l’Avellino.

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Favalli fa visita a Formello: ospite d’eccezione durante Lazio Avellino

nonostante i cancelli chiusi di Formello, che hanno impedito ai tifosi di assistere all’amichevole tra la Lazio e l’Avellino, qualche ospite d’eccezione ha potuto recarsi fuori dal campo di Formello per guardare la partita da posizione privilegiata. Si tratta di Giuseppe Favalli, ex calciatore della Lazio tra il 1992 e il 2004. Sul finire della carriera, vestì anche la maglia del Milan, dove condivise lo spogliatoio con Alessandro Nesta e Gennaro Gattuso, oggi avversari sulle panchine dei Lupi e dell’Aquila.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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