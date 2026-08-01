Lazio-Avellino sotto gli occhi di un ex: Favalli a Formello

Ospite d’eccezione sugli spalti del Fersini, a Formello: si tratta di Giuseppe Favalli, presente a bordocampo per seguire da una posizione privilegiata la sfida amichevole tra la Lazio e l’Avellino.

LEGGI ANCHE: Lazio e Polymarket verso la risoluzione: lo sponsor è scomparso dalle maglie

Favalli fa visita a Formello: ospite d’eccezione durante Lazio Avellino

nonostante i cancelli chiusi di Formello, che hanno impedito ai tifosi di assistere all’amichevole tra la Lazio e l’Avellino, qualche ospite d’eccezione ha potuto recarsi fuori dal campo di Formello per guardare la partita da posizione privilegiata. Si tratta di Giuseppe Favalli, ex calciatore della Lazio tra il 1992 e il 2004. Sul finire della carriera, vestì anche la maglia del Milan, dove condivise lo spogliatoio con Alessandro Nesta e Gennaro Gattuso, oggi avversari sulle panchine dei Lupi e dell’Aquila.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP