Favilli: “Ci aspetta il test con la Lazio, Nesta ha quell’aura…”

Il centravanti dell’Avellino Andrea Favilli si è proiettato alla prossima sfida amichevole contro la Lazio e si è espresso sull’impatto del neo tecnico Alessandro Nesta, queste le sue parole ai microfoni di Primattivù.

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Le parole del centravanti dell’Avellino Favilli in vista della sfida contro la Lazio.

“Il gruppo è composto per l’80% dai giocatori dello scorso anno. Abbiamo svolto un ottimo ritiro e adesso ci aspetta il test con la Lazio, prima del rientro ad Avellino. Nesta? Rispetto ad altri allenatori ha quella capacità, quell’aura, come si dice oggi, di entrare nella testa dei giocatori. Ci ha subito messo a nostro agio e lo seguiamo con grande piacere.

All’inizio una figura con la sua personalità può anche incutere soggezione, ma quando lo conosci capisci perché venga seguito con convinzione. Come ha detto lui stesso, va giudicato per quello che è come allenatore e non per ciò che è stato da calciatore. Ha idee moderne e ci sono tutti i presupposti per fare bene”.

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