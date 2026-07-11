CALCIOMERCATO LAZIO
Ex obiettivi, torna di moda Fazzini? Il centrocampista proposto alla Lazio: la situazione
Jacopo Fazzini sembra destinato a lasciare la Fiorentina già quest’estate dopo un anno di alti e bassi in viola complice anche qualche infortunio di troppo; secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il giocatore sarebbe stato proposto alla Lazio.
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Fazzini proposto alla Lazio, ma non è una priorità: concorrenza del Parma
Prima del trasferimento alla Fiorentina la Lazio aveva concretamente cercato Fazzini quando ancora vestiva la maglia dell’Empoli. Per Alfredo Pedullà il giocatore sarebbe stato proposto ai biancocelesti ma attualmente Lotito e Fabiani hanno altre priorità di mercato e per questo avrebbero risposto negativamente. Sul giocatore c’è da tempo il Parma che ad ora parrebbe in pole.
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