Felici: “Polymarket? È scandaloso, ecco cosa dovrebbe fare la Lazio”

Fabio Felici è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la vicenda Lazio e Polymarket, diventata un vero e proprio caso nazionale.

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Le parole di Fabio Felici sul caso Lazio Polymarket.

“La Lazio si sarebbe dovuto informare su Polymarket che si è inserita in un vuoto normativa che c’era in Italia. A molti è sembrato una risposta all’accordo che la Roma aveva trovato con Eurobet.live. Qual è però la differenza tra i due? Quello della Roma è uno sponsor con una concessione statale per l’offerta di gioco. Polymarket è un mercato predittivo, quindi permette di scommettere su qualsiasi evento, anche eticamente dubbio. Permette di farlo attraverso le cryptovalute e un livello di identificazione bassissimo.

Il sistema è particolare, tanto è vero che è stato bloccato dal TAR prima che venisse riaperto con la promessa di non far giocare gli italiani. In tre anni ha raccolto 20 miliardi di dollari: ci hanno giocato 1 milione e mezzo di persone e di questo solo l’1% ha vinto l’84% del gioco. Ci sono trader che giocano e cercano di influenzare Polymarket”.

Felici sulla scommessa su Polymarket per la cessione della Lazio.

“Si tocca il paradosso quando su Polymarket vengono fatte scommesse sulla cessione della Lazio da parte di Lotito. Quando è stata aperto questo mercato, giocando 0,20 euro si sarebbero vinti 0,85 se la Lazio non fosse stata venduta e chi apre questo mercato ha informazioni di primo piano perché è sponsor della Lazio. Non era un bookmakers, ma c’erano le scommesse sui Mondiali di calcio. Si nasconde dietro il mercato predittivo: per questo non può operare in Italia. Parliamo di un sito illegale”.

Felici sulle evoluzioni della vicenda Lazio Polymarket.

“La Lazio continuerà a guadagnare ancora da Polymarket? Sotto quale forma? La Lazio dovrebbe prendere le distanze. Io trovo scandaloso per la società che venga ancora finanziata da Polymarket. Io spero che la Lazio possa fare un’azione legale verso Polymarket una volta che si è resa conto che le premesse non erano quelle accordate”.

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