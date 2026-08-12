CALCIOMERCATO LAZIO
Sanà Fernandes ai saluti: lo vuole la Juve Stabia
In queste ore la Lazio si sta muovendo per risolvere alcune questioni di giocatori in uscita: uno di questi è Sanà Fernandes; il calciatore ha svolto la preparazione con la squadra di Gattuso e si è messo in mostra fin dal primo giorno di ritiro a Formello, voleva restare per giocarsi le sue carte, ma la società ha preferito mandarlo a giocare alla Juve Stabia, almeno per questa stagione.
Leggi anche: “Zaccagni e il siparietto con il gelataio romanista“
Fernandes andrà in prestito alla Juve Stabia
L’esterno portoghese classe 2006 è in procinto di passare alla Juve Stabia, in Serie B. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, più eventuale controriscatto a favore della Lazio, qualora volesse riprenderselo dopo la mossa dei campani. L’operazione è vicina alla chiusura.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI22 ore ago
Cataldi in gruppo: si avvicina il ritorno a pieno regime
-
NOTIZIE21 ore ago
Flaminio, il discorso stadio va avanti: le prossime tappe
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Affare Piccoli, valzer di bomber in Serie A: Lazio a bocca asciutta