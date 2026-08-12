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CALCIOMERCATO LAZIO

Sanà Fernandes ai saluti: lo vuole la Juve Stabia

Published

12 ore ago

on

Angelo Fabiani

In queste ore la Lazio si sta muovendo per risolvere alcune questioni di giocatori in uscita: uno di questi è Sanà Fernandes; il calciatore ha svolto la preparazione con la squadra di Gattuso e si è messo in mostra fin dal primo giorno di ritiro a Formello, voleva restare per giocarsi le sue carte, ma la società ha preferito mandarlo a giocare alla Juve Stabia, almeno per questa stagione.

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Fernandes andrà in prestito alla Juve Stabia

L’esterno portoghese classe 2006 è in procinto di passare alla Juve Stabia, in Serie B. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, più eventuale controriscatto a favore della Lazio, qualora volesse riprenderselo dopo la mossa dei campani. L’operazione è vicina alla chiusura.

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