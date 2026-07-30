Ferrajolo: “Con questa contestazione qualsiasi presidente avrebbe fatto la valigia”

Nuova intervista da parte di Luigi Ferrajolo che sulle colonne de Il Tempo è tornato a parlare di Lazio e della contestazione che sta coinvolgendo Claudio Lotito, numero uno dei biancocelesti che a quanto pare non sembra avere intenzione di mollare la carica.

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Le parole di Ferrajolo nell’intervista su Lotito

“Dopo una contestazione di queste dimensioni qualsiasi presidente avrebbe preso la valigia e se ne sarebbe andato. Non vedo una ragione valida per restare contro la volontà di tutti. Non capisco perché tutto venga vissuto nell’indifferenza degli organi calcistici. Una società come la Lazio non può arrivare all’inizio del campionato in queste condizioni senza che nessuno intervenga. È un vulnus per il calcio italiano”.

Ferrajolo sulla risposta delle istituzioni

“Mi aspetto un’iniziativa delle istituzioni calcistiche e del ministro dello Sport. Bisognerebbe provare a convincere Lotito a fare un passo indietro oppure favorire un dialogo con la tifoseria”. Il giornalista sottolinea poi il peso della contestazione e del calo degli abbonamenti: “È un muro contro muro. Non capisco che senso abbia fare il presidente di una squadra contro i propri tifosi. Il tifo è una parte fondamentale di un club e non può essere ignorato”

Ferrajolo sul futuro della Lazio

“Se questa situazione dovesse durare, i danni sarebbero pesanti. Una svolta, invece, che passi da un compromesso, da un cambio di proprietà o da un passo indietro di Lotito, permetterebbe alla Lazio di ripartire. Continuare così, con un presidente contro tutti, alla lunga può solo fare male”.

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