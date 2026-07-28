Ferrajolo: “Grande amore per la Lazio, ma guerra fino in fondo a Lotito!”

Il giornalista Luigi Ferrajolo ha concesso un’intervista a Radio Radio, nella quale ha parlato della situazione della contestazione dei tifosi in casa Lazio, richiamando tutti all’attenzione.

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L’intervista con Luigi Ferrajolo, sulla contestazione dei tifosi laziali

“Il caso della Lazio è gravissimo che sia sottovalutato, dal sistema come dall’ambiente calcio. Vista la determinazione dei tifosi, che uno all’inizio può pensare vabbè fanno solo casino, e la forza della contestazione, difficilmente si torna in una situazione quasi normale. Visto che questo è e i tifosi vanno in trasferta, ma non mettono piede allo stadio quando la squadra gioca qui, mi sembra una dichiarazione perfetta. C’è un grande amore, intatto, per la Lazio come entità sportiva ma si fa la guerra fino in fondo a Lotito”.

Ferrajolo sulla situazione surreale attorno alla Lazio

Invece di parlare di cazzate, mercato, ecc… qui c’è una situazione surreale e io non ricordo di averla mai vista nella storia del calcio”.

“Che poi dopo una contestazione seria e vera, qualsiasi presidente ha preso le valigie e se ne è andato, anche perchè se non ci guadagna, ma addirittura come dicono i presenti ci perde, non vedo perchè uno debba stare contro la volonta di tutti. Non fai un braccio di ferro così lungo e doloroso”.

Ferrajolo su un possibile intervento federale

“Io credo che debba intervenire la Federazione per quello che è possibile e per quello che le carte federali consentono. Deve intervenire il Ministro dello Sport, che fa tanto lo spiritoso. Si sta mancando totalmente di rispetto alla volonta popolare e dei tifosi e questa è già una cosa gravissima. Si mette in pericolo il campionato italiano di calcio, va detto anche questo, perchè che ci sia una società normale è necessario per tutti”.

“Ci deve essere una competizione alla pari per tutti e non ci può essere di fronte a una squadra che non fa un abbonamento, che quando gioca in casa non c’è uno spettatore. E’ una situazione irreale che non ho mai visto, non credo sia sopportabile dal sistema calcio. Si deve intervenire e trovare una soluzione che io non so quale possa essere, fermo restando che per me, resta incomprensibile, perchè un presidente di una società di calcio, per il bene collettivo, è un catalizzatore di passione, di speranze e di sogni, non capisco perchè debba rimanere al suo posto contro la volontà della gente”.

“Questo lo trovo di una violenza veramente grave”.

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