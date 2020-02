Tempo di lettura: < 1 minuto

ANGELO PERUZZI LAZIO – Non soltanto la sfida decisiva contro l’Inter nella giornata di Oggi. Infatti, l’ex portiere biancoceleste, attualmente membro della club manager della società capitolina compie 50 anni.

Angelo Peruzzi

Giornata importante per lui e per la sua Lazio. La giornata giusta per gioire doppiamente in famiglia e sugli spalti per l’ex portiere. Da giocatore a club manager, sempre con l’aquila sul petto, oggi spera di festeggiare insieme a tutto il popolo laziale. Com la maglia biancoceleste ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana ed ora continua a togliersi delle soddisfazioni importanti all’interno della società collezionando altri trofei.

