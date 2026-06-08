Il calendario completo della Serie A 2026/2027: tutte le gare della Lazio!

Nella Sala del Consiglio Comunale di Parma è stata presentata la terza edizione del Festival della Serie A: si terrà dal 5 al 7 giugno 2026, su organizzazione della Lega Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Parma e presenterà il calendario 2026 2027; seguiremo LIVE il sorteggio e scopriremo il percorso completo della Lazio nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE: Abbonamenti 2026/2027: ecco la decisione della tifo organizzato!

Il calendario 2026 2027 al Festival della Serie A: ecco le date

Calendario Serie A 2026/2027: tutte le partite della Lazio

1ª giornata – Bologna Lazio

giornata – 2ª giornata – Lazio Genoa

3ª giornata – Udinese Lazio

4ª giornata – Lazio Milan

5ª giornata – Venezia Lazio

6ª giornata – Lazio Monza

7ª giornata – Juventus Lazio

8ª giornata – Lazio Parma

9ª giornata – Sassuolo Lazio

10ª giornata – Lazio Cagliari

11ª giornata – Napoli Lazio

12ª giornata – Lazio Lecce

13ª giornata – Torino Lazio

14ª giornata – Lazio Atalanta

15ª giornata – Lazio Roma

16ª giornata – Frosinone Lazio

17ª giornata – Fiorentina Lazio

18ª giornata – Lazio Inter

19ª giornata – Como Lazio

20ª giornata – Lazio Bologna

21ª giornata – Monza Lazio

22ª giornata – Lazio Venezia

23ª giornata – Atalanta Lazio

24ª giornata: Cagliari Lazio

25ª giornata – Lazio Napoli

26ª giornata – Genoa Lazio

27ª giornata Lazio Frosinone

28ª giornata Lazio Juventus

29ª giornata Parma Lazio

30ª giornata Lecce Lazio

31ª giornata Lazio Torino

32ª giornata Roma Lazio

33ª giornata – Lazio Como

34ª giornata – Milan Lazio

35ª giornata – Lazio Sassuolo

36ª giornata – Lazio Udinese

37ª giornata – Inter Lazio

38ª giornata – Lazio Fiorentina.

ORE 18:45 – Salgono sul palco Ciro Ferrara (per Dazn) e Fabio Capello (per Sky Sport).

ORE 18:30 – Inizia la cerimonia: a breve partirà il sorteggio.

Tutte le novità per il prossimo calendario della Serie A 2026/2027 e tutte le squadre presenti

Tante le novità e un nuovo algoritmo che servirà a evitare le problematiche emerse sul finale della scorsa stagione quando, nella stessa giornata, si disputavano la finale degli Internazionali BNL d’Italia a Roma e il derby della Capitale → leggi qui la news integrale.

Monza, Venezia e Frosinone le tre neopromosse. Fiorentina e Milan, per ragioni diverse, a caccia di riscatto, così come anche il Bologna con Tedesco in panchina e la Lazio. L’Inter dovrà difendere il titolo, mentre la Roma e il Como passeranno al vaglio della Champions: ecco tutte le squadre che comporranno la prossima Serie A 2026-2027.

Le parole del sindaco di Parma

“Presentiamo la nuova edizione del Festival della Serie A, ormai un appuntamento fisso da tre anni a questa parte per Parma. Sono giornate in cui la cultura calcistica arriva in città, riempiendo luoghi anche storici e lo fa con un entusiasmo e una giovinezza che ogni anno ci contagia. Sono occasioni per ripercorrere la lunga storia del calcio in Italia con protagonisti del passato che vengono a raccontarla ed è anche un modo per trasmetterla alle generazioni più giovani. L’entusiasmo e l’energia che la Serie A porta con sé in città è ormai parte importante del cartellone degli eventi e dei progetti che mettiamo a disposizione ai nostri cittadini e non solo, perché da tante parti d’Italia in quei giorni vengono a Parma”.

Le parole di De Siervo

“Il Festival della Serie A è come un grande romanzo popolare, coinvolge generazioni diverse, ed è nato con l’obiettivo di aprire un momento di confronto a fine stagione per scambiarsi idee e stimoli. Il calcio non è solo della Serie A, ma è della gente, è un importante asset del nostro Paese. Nel corso del Festival proporremo un racconto del calcio più romantico, ma anche tecnico e commerciale, al fine di illustrare tutte le sfaccettature di un mondo in continua evoluzione. Ringrazio il Sindaco Guerra per aver saputo trasferire alla città un forte senso di partecipazione mettendo Parma al centro di un percorso di crescita sportiva, e il Presidente di Banca Ifis, che ha colto la dimensione legata al business investendo nel mondo dello sport. Per quanto riguarda il programma, quest’anno potenzieremo la Fan Zone in Piazza Garibaldi con attività di intrattenimento per il pubblico; i Portici del Grano si trasformeranno in un main stage aperto a tutti e qui sarà anche allestita una Mostra Fotografica curata da Giorgio Van Straten, Presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia, grazie alla collaborazione dei venti Club e dell’AIC, per ripercorre i momenti più importanti della storia del calcio italiano attraverso le foto simbolo del tempo. Allo Stadio Tardini andrà in scena la finale dell’Alpha League, il nuovo torneo della Lega Calcio Serie A riservato a 20 istituti liceali delle 17 città della Serie A Enilive 2025/2026, mentre al Parco Ducale si svolgerà un mini torneo esibizione della Kings League e si giocherà il Calcio di Strada, grazie al lavoro del prof. Santo Rullo a sostegno di ragazzi in condizioni di vulnerabilità. Infine, da Parma ripartirà la nuova stagione sportiva con la Presentazione del Calendario 2026/2027 venerdì 5 giugno, un evento seguitissimo che coinvolge tutta Italia. Domenica chiuderemo il Festival della Serie A consegnando ad Alessandro Del Piero il premio Legendary Player”.

Il calendario del Festival della Serie A

Il Festival della Serie A si terrà il 5, il 6 e il 7 giugno, a partire dalle ore 10.00. L’appuntamento è al Teatro Regio e terminerà con un Talk, alle 21.00, sotto i Portici del Grano.

Alle 18.30 ci sarà la Presentazione del Calendario della Serie A Enilive 2025/2027.

Il 6 giugno saranno diversi gli incontri di approfondimento, con una Cena di Gala ai Voltoni del Guazzatoio.

Il 7 giugno ci sarà lo speciale “Legendary Player”, dedicato ad Alessandro Del Piero: ore 11.30, Teatro Regio.

Saranno moltissime altre le attrazioni del Festival, con diverse fan zone ed eventi mirati al benessere di tifosi e cittadini.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP



