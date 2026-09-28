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Patric lascia la Lazio, il messaggio della fidanzata: “Per sempre Laziali” (FOTO)

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2 ore ago

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Fidanzata Patric lettera social

Una lettera d’addio strappa lacrime da parte della fidanzata di Patric, l’influencer Anabel Hernandez, che sui social ha voluto dire la sua prima di lasciare la Lazio e i tifosi laziali.

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La lettera della fidanzata di Patric: sui social il saluto alla Lazio

Scrivo queste parole con le lacrime agli occhi. Roma è casa mia e lo sarà per sempre. Qui abbiamo vissuto momenti davvero speciali e una parte fondamentale della nostra vita. Abbiamo vissuto ogni partita con emozione, passione e tensione; abbiamo sempre lottato, sofferto e festeggiato insieme. Abbiamo condiviso ogni momento in famiglia ed è stato bellissimo vedere la nostra famiglia sempre così unita e vicina alla squadra.

Porto con me ricordi meravigliosi e un amore immenso per questa squadra. Come tifosa, amo profondamente la Lazio. Quando sono arrivata a Roma sei anni fa, Patric mi disse che un giorno avrei compreso ciò che lui provava per la Lazio. Cercava di spiegarmi che era un sentimento molto difficile da esprimere a parole. Con il tempo non solo sono riuscita a capirlo, ma anche a sentirlo dentro di me: anch’io sono laziale e continuerò a esserlo per sempre.

Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che ci hanno accompagnato, sostenuto e aiutato durante questi anni. Grazie alla mia vita a Roma ho conosciuto persone meravigliose che inizialmente erano amici e che oggi sono diventate la mia famiglia. Porto con me il loro affetto e avrò sempre tantissimo per cui ringraziarle. Sono arrivata in questa città come una persona diversa. Roma mi ha fatta crescere, maturare e diventare la donna che sono oggi. Qui ho costruito la mia vita e la mia famiglia.

Spero con tutto il cuore che questo sia soltanto un arrivederci. Abbiamo una casa a Roma e continueremo a tornare. Una parte di noi resterà sempre qui e auguriamo alla Lazio tutto il meglio. Grazie, Roma. Grazie, Lazio. Sarà sempre casa nostra. Saremo sempre laziali. 

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