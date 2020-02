Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE FIFA 20 – Due gol e un assist contro la Spal, 25 gol in 21 partite di Serie A: il ricchissimo bottino di Ciro Immobile fino a questo momento in campionato. Una stagione da protagonista che sta venendo premiata anche nel calcio virtuale. Grazie alle doppietta contro i ferraresi, infatti, il bomber della Lazio è stato inserito nella squadra della settimana di Fifa 20 nella modalità Ultimate Team. Per il numero 17 biancoceleste, si tratta della quarta volta in questa stagione: uno dei pochi calciatori in Europa a poter vantare tale statistica.

