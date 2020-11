Tempo di lettura: < 1 minuto

FIFA FOOTBALL AWARS – Le candidature per il FIFA Football Awards non sono più un segreto. La Scarpa D’Oro, Ciro Immobile, è stato escluso dalle liste. Al suo posto Robert Lewandowski, battuto proprio da Immobile nella corsa al riconoscimento come bomber più prolifico d’Europa. Anche Haaland non ha trovato spazio nell’elenco e insieme a lui manca Gasperini, artefice della storica cavalcata Champions dell’Atalanta.

