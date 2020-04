Tempo di lettura: < 1 minuto

FIFA INFANTINO – La FIFA rilascerà tutti i finanziamenti per le federazioni associate per gli anni 2019 e 2020 nei prossimi giorni. Sarà il primo passo di un piano di soccorso per aiutare la comunità calcistica colpita dalla pandemia di COVID-19. Questa misura comporterà la distribuzione di circa 150 milioni tra i 211 organi di governo del calcio nazionale in tutto il mondo. Queste le parole del presidente Gianni Infantino apparse sul sito ufficiale della FIFA.

Le parole di Gianni Infantino

“La pandemia ha causato sfide senza precedenti per l’intera comunità calcistica e, in quanto organo di governo mondiale, è dovere della FIFA essere presente e supportare quelli che si trovano ad affrontare bisogni acuti. Questo inizia fornendo assistenza finanziaria immediata alle nostre associazioni membri, molte delle quali stanno vivendo gravi difficoltà finanziarie. Questo è il primo passo di un vasto piano di aiuti finanziari che stiamo sviluppando per rispondere all’emergenza nell’intera comunità calcistica. Insieme ai nostri stakeholder, stiamo valutando le perdite e stiamo lavorando sugli strumenti più appropriati ed efficaci per attuare le altre fasi di questo piano di soccorso. Vorrei ringraziare i presidenti del Comitato per lo sviluppo della FIFA, Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, e il Comitato finanziario della FIFA, Alejandro Domínguez, per l’impegno e l’urgente approvazione di queste misure da parte delle loro commissioni”.

