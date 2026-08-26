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INTERVISTE

La FIGC ritira il sostegno a Infantino, Malagò: “Ecco la nostra idea di calcio”

Published

3 ore ago

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Bosnia ed Erzegovina vs Italia - Finale play-off di qualificazione ai Mondiali 2026.

La FIGC si schiera a fianco della UEFA, ritirando il proprio appoggio a Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA: le recenti iniziative promosse in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali hanno enormemente influito su questa decisione.

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Dura presa di posizione della FIGC contro Infantino, candidato di nuovo alla presidenza della FIFA: le parole di Malagò.

“Continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti”.

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6 Atalanta 3 1
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