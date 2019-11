LOTITO LAZIO WOMEN – Dopo l’iniziale partnership, Filette Prime Water sarà il nuovo main sponsor della Lazio Women. A darne l’annuncio è stato un comunicato presente sul sito ufficiale del club biancoceleste, correlato dalle parole del presidente Claudio Lotito.

Le parole di Lotito

“L’importanza di questa partnership risiede nella tutela sanitaria dei nostri atleti e delle persone che usufruiscono di un bene primario come quello dell’acqua. Quando abbiamo saputo del rischio, sul piano della salute, che deriva dall’utilizzo dei contenitori di plastica, i quali possono emettere micro-particelle nocive per l’organismo, noi abbiamo avviato con entusiasmo la collaborazione con Filette Prime Water per evitare problemi di salute. Ma questa partnership ci riporta un po’ anche al passato: le borracce dei militari erano in alluminio, volevamo tornare alle origini costruendo la possibilità di contenere l’acqua in contenitori che potessero non essere nocivi. Questa è una novità ed, inoltre, la Filette è un’acqua pura che non ha residui ed è, sul piano organolettico, unica. Quest’acqua è altamente valida per coloro che svolgono un’attività sportiva. Socialmente ci siamo impegnati anche contro l’inquinamento: tuteliamo ambiente e salute, sono temi che si sposano. In questo modo evitiamo che ci sia dispersione nell’ambiente di sostanze derivanti dalla plastica che comportano alterazioni degli equilibri e degli ecosistemi nel nostro habitat, nel quale dovremmo vivere in condizioni di assoluta tranquillità ambientale e sanitaria”.