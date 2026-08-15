INTERVISTE
Filippini: “Il derby di Di Canio la gioia più grande, lui urlava come un ragazzino”
I gemelli Filippini hanno rilasciato un’intervista ai taccuini de Il Foglio e, tra i vari argomenti trattati, hanno parlato anche del famoso derby di Di Canio nel quale la Lazio superò la Roma per 3-1. Ecco le sue parole.
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Le parole dei gemelli Filippini nell’intervista sul derby di Di Canio
“È stato il culmine, il delirio, il momento più bello. Ricorderemo per sempre quel calore che si sprigionava dagli spalti, quell’atmosfera unica, la felicità negli occhi di mister Papadopulo e di tutti i miei compagni, Di Canio che urlava la sua gioia come un tifoso ragazzino. Un’emozione irrepetibile”.
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