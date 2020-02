Tempo di lettura: < 1 minuto

FILIPPO INZAGHI INTERVISTA – A Coverciano oggi è stata assegnata la Panchina d’Oro per la stagione 2018/2019 e il vincitore è stato Gian Piero Gasperini. A margine dell’evento Filippo Inzaghi ha rilasciato qualche dichiarazione ai cronisti presenti in cui ha parlato anche di Lazio e dell’operato di suo fratello Simone. Eccone un estratto.

Scudetto Lazio

“Sarebbe un sogno già andare in Champions League per i biancocelesti. Poi sognare non costa nulla, ma credo che Juve e Inter abbiamo organici superiori rispetto alla Lazio. I biancocelesti ci hanno comunque abituati a gare magnifiche, se alla fine saranno lì potranno sognare”.

Voto per la Panchina d’Oro

“Ho votato per mio fratello, ha fatto e sta facendo cose incredibili alla Lazio. Ha vinto anche la Coppa Italia contro Gasperini che ha vinto meritatamente il premio. Simone lo meriterebbe”.

