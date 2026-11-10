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In uscita il film su Bove: il messaggio di Cataldi è speciale

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56 minuti ago

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Film Bove messaggio Cataldi

Si chiama “In un Battito” ed è il film che racconta cosa è successo ad Edoardo Bove, ex calciatore di Roma e Fiorentina che durante una partita di Serie A ha avuto seri problemi cardiaci: di recente Sky Sport ha presentato questo documentario ed è apparso uno speciale messaggio arrivato direttamente da Danilo Cataldi.

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Il messaggio di Cataldi per Bove in occasione dell’uscita del film

“Oeh, capoccione! Mi hanno chiesto di mandarti un video perché sappiamo che non risponde mai al telefono, allora se vuoi salutarlo mandagli un video. Ti mando un abbraccio, sto aspettando che esce questo film, avevi detto che me lo mandavi in anteprima ma sto ancora aspettando. Sto aspettando che esce il film, porto tutti al cinema a vederlo. Per il resto tanto ci sentiamo con calma, ti mando un abbraccione. Ti voglio bene sempre, ricordatelo”

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