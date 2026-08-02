INTERVISTE
Finn Balor: “Simpatizzo Lazio per Gascoigne”
Anche nel mondo del wrestling si torna a parlare di calcio, questa è volta è stato di nuovo il turno di Finn Balor che, alla vigilia del SummerSlam, in questa sua intervista ha trovato il tempo di confessare, non è la prima volta, la sua simpatia per la Lazio e per Paul Gascoigne. Lo aveva già fatto nel 2021 in vista di un altro evento.
LEGGI ANCHE: Giuffredi, Ag. Zaccagni: “Il suo futuro è alla Lazio”
Le parole di Finn Balor nell’intervista sulla Lazio e Gascoigne
“L’amore per Gazza mi ha sempre fatto simpatizzare per la Lazio. Non conosco i dettagli della situazione della Lazio (sulla contestazione, ndr) ma posso parlare della mia esperienza nel wrestling durante il Covid nel 2020 e 2021. Esibirsi senza pubblico cambia tutto: noi ci nutriamo dell’energia e dell’adrenalina della folla. Quando questa manca, serve un dispendio energetico doppio per trovare la motivazione da soli. Per i calciatori immagino sia lo stesso: il ruggito dei tifosi ti spinge a dare di più. Senza pubblico devi scavare a fondo dentro te stesso, ma parliamo di professionisti addestrati ad affrontare ogni situazione”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO13 ore ago
Romagnoli Al Sadd, prossime ore decisive: si attende il rilancio dei qatarioti
-
CALCIOMERCATO LAZIO10 ore ago
Cancellieri: per la sua cessione si complica la pista Celtic
-
NOTIZIE2 giorni ago
Campagna abbonamenti Lazio, il piatto piange: il dato aggiornato