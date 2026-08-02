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INTERVISTE

Finn Balor: “Simpatizzo Lazio per Gascoigne”

Published

2 ore ago

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Finn Balor intervista Lazio

Anche nel mondo del wrestling si torna a parlare di calcio, questa è volta è stato di nuovo il turno di Finn Balor che, alla vigilia del SummerSlam, in questa sua intervista ha trovato il tempo di confessare, non è la prima volta, la sua simpatia per la Lazio e per Paul Gascoigne. Lo aveva già fatto nel 2021 in vista di un altro evento.

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Le parole di Finn Balor nell’intervista sulla Lazio e Gascoigne

“L’amore per Gazza mi ha sempre fatto simpatizzare per la Lazio. Non conosco i dettagli della situazione della Lazio (sulla contestazione, ndr) ma posso parlare della mia esperienza nel wrestling durante il Covid nel 2020 e 2021. Esibirsi senza pubblico cambia tutto: noi ci nutriamo dell’energia e dell’adrenalina della folla. Quando questa manca, serve un dispendio energetico doppio per trovare la motivazione da soli. Per i calciatori immagino sia lo stesso: il ruggito dei tifosi ti spinge a dare di più. Senza pubblico devi scavare a fondo dentro te stesso, ma parliamo di professionisti addestrati ad affrontare ogni situazione”.

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