Fiore: "Contro la Fiorentina una Lazio senza anima"

FIORENTINA LAZIO FIORE INTERVISTA- L'ex giocatore Stefano Fiore ha parlato ai microfoni di TvPlay riguardo la partita persa dalla Lazio contro la sua Fiorentina.

Le parole di Stefano Fiore

"Non è stata una partita, perché la Fiorentina l’ha dominata in lungo ed in largo i viola erano sotto all'intervallo per un episodio, perché il calcio è strano. Ma la Fiorentina doveva andare a riposo almeno davanti di due gol. La Lazio, nonostante il vantaggio, non ha mai avuto una reazione”.

“La Lazio ha giocato una partita senza anima contro la Fiorentina. E’ stata presa a pallonate”.

Su un possibile scambio di allenatori

“Sarebbe bizzarro, ma credo che sia una possibilità difficilmente realizzabile. La Fiorentina può ambire ad andare in Europa, specialmente in Conference, tanto più dopo la vittoria contro la Lazio”.