Fiore: “Il calcio italiano riparta dal ritorno di Mancini!”

Le pagine di Tuttosport hanno ospitato l’intervista a Stefano Fiore; l’ex calciatore della Lazio ha parlato delle voci di un ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia e di quando il “Mancio” lo voleva portare con sé all’Inter. Ecco le sue parole.

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Le parole di Stefano Fiore nell’intervista sul ritorno di Mancini alla guida dell’Italia e sulla Lazio

“Roberto Mancini è un ottimo allenatore e sa come far rendere al massimo la Nazionale: l’ha dimostrato nell’Europeo che abbiamo vinto con lui nel 2021. Il suo ritorno da ct sarebbe un punto importante dal quale far ripartire il calcio italiano. Posso capire che alcuni gli rinfaccino la scelta di essere andato in Arabia, ma sul valore dell’allenatore e sulla sua preparazione non si discute: Mancini resta un grande tecnico.”

Sul retroscena di mercato risalente ai tempi della Lazio

“Mancini nel 2004 mi voleva con sé all’Inter? Confermo. Prima di andare al Valencia mi aveva chiamato per portarmi all’Inter. Pensavo, trasferendomi in Spagna, di andare in un campionato molto adatto alle mie caratteristiche, ma non è andata come speravo. Una scelta sbagliata”.

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