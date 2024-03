Fiore: "Mi aspettavo un esonero di Sarri"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORE SARRI DIMISSIONI- Le dimissioni di Sarri hanno scosso tutto il mondo biancoceleste, anche Stefano Fiore ha espresso la sua opinione sulla situazione in casa Lazio ai microfoni di Tvplay.

Le parole di Fiore sulle dimissioni di Sarri

"Dimissioni Sarri? Non sono sorpreso più di tanto, perché Sarri ha spinto più di una volta con alcune dichiarazioni: ha punzecchiato sia giocatori che società. Dimissioni è un gesto forte. Mi sarei aspettato un esonero, ma sappiamo che Lotito non caccia gli allenatori. Sarri è arrivato alla conclusione che era il momento di separarsi, ha mostrato malessere anche con alcune espressioni fisiche. Si era logorato un rapporto. Roma è una piazza particolare, Sarri ha dato più segnali di sofferenza. C’era un’incomprensione tra tecnico e società sin dal mercato scorso. Sarri resta uno degli allenatori più bravi, ma con dei limiti. La Lazio, di fatto, prende sempre gli stessi gol, ha una linea difensiva che presta continuamente il fianco. Bisogna trovare degli adattamenti, senza essere integralista”.

Sul sostituto

“Sono molto più vicini Rocchi piuttosto che Klose. Si parla di un traghettatore, ma la Lazio non è fuori da tutto. I capitolini, infatti, possono arrivare comunque in Europa e c’è una semifinale di Coppa Italia da giocare. Io con Oddo alla Lazio? Non posso spoilerare nulla: sarebbe, ovviamente, un’occasione fantastica, anche per Massimo. La Lazio ha una figura che ricompatti l’ambiente, il quale è un po’ logoro. Bisogna chiamare una figura, così come è stato la Roma, che identifichi la Lazio a 360 gradi e che stimoli i giocatori, i quali ora sono chiamati a dare delle risposte. Ci vorrebbe un allenatore con un po’ di esperienza, anche per gettare le basi di un progetto nuovo”.