Fiore: "Non mi aspettavo che la Lazio arrivasse a questo punto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORE SARRI LAZIO - L'ex centrocampista della Lazio, Stefano Fiore, ha detto la sua sulle dimissioni di Maurizio Sarri e sui motivi che potrebbero aver portato alla separazione dal club biancoceleste.

Fiore commenta le dimissioni di Sarri

Questo il pensiero espresso da Stefano Fiore a TvPlay: "Non mi aspettavo che la Lazio arrivasse a questo punto dopo la stagione scorsa, anche se credevo difficile ripetersi a quei livelli. Il percorso di Sarri non era stato malvagio, era partito un giocatore importante come Milinkovic-Savic, ma ne sono arrivati anche altri che hanno allargato la rosa."

Sulle dimissioni di Sarri

"Sono rimasto sorpreso ma non sorpresissimo, perché aleggiava un po’ di malumore. Lotito difficilmente manda via l’allenatore, non so se solo dal punto di vista economico, ma non è un ‘mangia-allenatori’. Va sottolineato l’aspetto ‘positivo’ che per una volta un allenatore che ha capito che si è rotto qualcosa non aspetta l’esonero".

Sul paragone tra Mourinho e Sarri

"A grandi linee si possono mettere sullo stesso piano le situazioni di Mourinho e Sarri, sebbene ci siano sfumature diverse e siano allenatori diversi, sia per palmares che per l’aspetto comportamentale. Due squadre però in un certo senso ‘isteriche’. La cosa comune che avvicina i tecnici era il lamentarsi, sfogandosi spesso sull’ambiente, i giocatori e la società e mai facendo mea culpa".

Sulla spartizione delle colpe

"Possiamo discutere sulle percentuali, ma non può essere sempre colpa del mercato o dei giocatori. Sottolineando i meriti di De Rossi già due domeniche dopo sembrava di vedere un’altra squadra".