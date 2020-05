Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORE LAZIO – In Serie A si continua a discutere su una possibile ripresa del campionato. Prima dello stop la Lazio si trovava a -1 dalla Juventus ed in piena lotta per lo scudetto. L’ex biancoceleste, Stefano Fiore ha parlato così dei capitolini ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Fiore

“I biancocelesti dalla trequarti in su hanno degli interpreti di grande livello e spessore: giocatori fortissimi. Però è anche vero che nel 2000 combatteva con squadre di alto livello con Roma, Juve, e aveva una difesa più forte di quella attuale. La Juventus? Per profondità di rosa e qualità globale credo che sia superiore, ma la Lazio ha dimostrato di poterla e saperla battere. La Lazio può lottare, poi batterla non lo so, ma se la può giocare”.

