FIORENTINA LAZIO FORMAZIONE – A poche ore dal fischio di inizio del match tra Fiorentina e Lazio, Inzaghi non ha ancora sciolto alcuni dubbi legati alla formazione da schierare in campo contro i Viola. Il tecnico piacentino, nella conferenza stampa di ieri, ha dichiarato di voler valutare meglio le condizioni dei suoi, reduci dalla trasferta scozzese contro il Celtic. Stasera al Franchi, i biancocelesti proveranno a invertire la brutta tendenza in trasferta fin’ora accumulata.

Il ballottaggio

Inzaghi nella rifinitura ha mischiato un po’ le carte in tavola. Insieme al solito Acerbi e al veterano Radu, l’allenatore ha inserito inaspettatamente Patric al posto di Luiz Felipe. Dubbi anche per il centrocampo, infatti Luis Alberto potrebbe partire come seconda punta a ridosso di Immobile, mentre a centrocampo Inzaghi sta pensando a uno tra Parolo e Cataldi per completare la linea mediana insieme a Milinkovic e Leiva.