Fiorentina - Lazio, migliora Biraghi per la gara

FIORENTINA LAZIO BIRAGHI - La Lazio sarà messa ancora alla prova in una sfida difficilissima contro la Fiorentina. La Viola recupera Biraghi per la gara

Biraghi recupera per Fiorentina Lazio

Ancora un match difficile aspetta Sarri, che dopo la vittoria contro il Torino dovrà cercare di fare risultato in un campo difficile come quello di Firenze. Lunedì 26 febbraio infatti andrà in scena la gara tra Fiorentina e Lazio al Franchi. Sarri dovrà fare i conti con la squalifica di Gila e i soliti assenti: Zaccagni, Rovella e Patric. Dall'altra parte Italiano invece, secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, ci sono sensazioni positive sul recupero di Cristiano Biraghi, favorito a partire titolare rispetto a Fabiano Parisi.