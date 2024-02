Fiorentina-Lazio: ci sarà un ospite speciale al Franchi

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORENTINA LAZIO SPALLETTI- Come riportato da FirenzeViola.it, la sfida tra Fiorentina e Lazio sarà osservata dagli occhi vigili di Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale sarà infatti presente in tribuna ad assistere al match.

La sfida tra Fiorentina e Lazio sarà un match delicatissimo in ottica qualificazione alle coppe europee. I biancocelesti infatti sono settimi a soli due punti sui viola ottavi. A seguire la partita ci srà anche Luciano Spalletti che avrà l'arduo compito di scegliere i convocati per l'Europeo che si giocherà questa estate. Il ct della Nazionale osserverà i laziali Casale, Romagnoli, Lazzari, Provedel e anche Biraghi, Parisi, Bonaventura e Belotti in maglia viola.