Fiorentina - Lazio, Vecino e Patric verso il recupero, Zaccagni...

FIORENTINA LAZIO INFORTUNATI - Archiviato con una vittoria l'impegno di Torino, per la Lazio è già ora di pensare ad un'altra difficile trasferta, quella di Firenze. Lunedì 26 febbraio, i biancocelesti affronteranno la Fiorentina di Italiano in un altro scontro diretto dal sapore europeo. Di seguito le condizioni dei giocatori ancora alle prese con dei problemi fisici in vista del match contro la Viola.

Le condizioni degli infortunati in vista di Fiorentina - lazio

Come riporta il Corriere dello Sport, Matias Vecino dovrebbe aver recuperato dal risentimento alla parte sinistra dell'inguine che lo aveva fermato. Oggi sarà valutata la reazione sotto sforzo e verrà presa una decisione. Discorso simile per Patric, che verrà monitorato nei prossimi giorni, ma dovrebbe recuperare dsl trauma contusivo e distorsivo in tempo per Firenze.

Potrebbe esserci anche Zaccagni, assente contro il Torino per recuperare al meglio dall'infiammazione al sesamoide che lo ha costretto ai box. Rovella, invece, verrà gestito con cautela per evitare uno stop più lungo. Nell'allenamento di oggi proverà ad allenarsi, ma la sua situazione verrà monitorata giorno dopo giorno. Infine, da tenere d'occhio Mandas, assente ieri per febbre alta, e Hysaj, uscito per un problema al retto femorale.