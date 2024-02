Fiorentina - Lazio, i convocati di Sarri: c'è un ritorno

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORENTINA LAZIO CONVOCATI SARRI - Questa sera la Lazio affronterà la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, in un match fondamentale nella corsa all'Europa. A poche ore dal fischio d'inizio, il club biancoceleste ha reso nota la lista dei convocati biancocelesti diramata da Sarri per l'incontro. Torna a disposizione Zaccagni, che è tornato ieri ad allenarsi in gruppo dopo aver superato un problema all'alluce. C'è anche Casale, ieri alle prese con un'infuenza, mentre restano fuori Rovella, Patric e Vecino, ancora fermi per infortunio.

I convocati di Sarri per Fiorentina - Lazio