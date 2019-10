FIORENTINA LAZIO CORREA – La prima frazione di gioco tra Fiorentina e Lazio si è chiusa in parità. Partita molto fisica ma che mantiene un buon livello tecnico. I biancocelesti si sono portati in vantaggio al ventiduesimo con Correa che appena un minuto dopo ha sciupato l’occasione per il raddoppio. Gara rimessa in equilibrio dalla rete di Federico Chiesa servito da Ribéry in area di rigore. Al break, proprio il Tucu è stato intercettato dai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole.

“Vantaggio giusto”

“Il vantaggio era giusto. Abbiamo subito gol nell’unico tiro in porta della Fiorentina. C’è amarezza per questo ma bisogna continuare così nella ripresa. La dedica per il gol? Alla mia fidanzata e alla mia famiglia che sono sempre con me anche in un momento delicato come questo.”