Fiorentina-Lazio, i luoghi da visitare in trasferta a Firenze

FIORENTINA LAZIO COSA VEDERE FIRENZE- La Lazio, dopo la bella vittoria sul Torino nel recupero della Serie A 2024, va a Firenze. Fiorentina Lazio, partita valevole per la giornata numero ventisei del massimo campionato italiano, si preannuncia una bella partita. Prima di godere del match, ecco cosa vedere a Firenze in una trasferta giornaliera. Ovviamente raccontato dalla redazione di Lazionews.eu.

Fiorentina - Lazio : cosa vedere in trasferta, in giornata, a Firenze

Impossibile riassumere la storia di Firenze in un breve articolo. Culla del Rinascimento italiano, patria di personaggi illustri nella storia italiana ed europea, il capoluogo toscano è un gioiellino di rara bellezza, meta ogni anno di milioni di turisti da tutto il mondo.

Comune di circa 380.000 abitanti, a Firenze non mancano certo le attrazioni per chi, seguendo la Lazio, volesse godere di una giornata di turismo. Ecco i luoghi da non perdere.

Piazza di Santa Maria Novella: arrivando in treno, sarà la prima meraviglia da visitare. Nella piazza, non lontana dall'omonima stazione ferroviaria, si trova la Basilica, di origini domenicane, progettata nel XV secolo da Leon Battista Alberti. La Basilica di Santa Maria Novella è, probabilmente, la prima facciata rinascimentale in Europa ed è decorata con motivi geometrici, ottenuti grazie all'utilizzo di marmi policromi, cioè di diversi colori.

Piazza Duomo: una meraviglia che contiene gli edifici più illustri e famosi di Firenze. Vi troverete lo splendido Battistero di San Giovanni, edificato probabilmente nell'VIII secolo, decorato con meravigliosi mosaici del XIII; la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, la cui costruzione fu iniziata nel 1296. Direttore dei lavori fu, anche se non per primo, Giotto. L'ingresso è gratuito ma, a dirla tutta, forse la visita dell'interno non vale la chilometrica e immancabile coda per l'ingresso. Santa Maria del Fiore, meravigliosa e maestosa, è uno dei più illustri esempi di arte gotica in Italia e non solo ed è il più grande duomo mai costruito in muratura. Nel 1436 fu completato con la Cupola del Brunelleschi, simbolo della città, che si commenta da sola.

Piazza della Signoria: alla piazza del Comune di Firenze si arriva dopo una meravigliosa passeggiata per le vie medievali del centro. L'imponente Palazzo Vecchio, municipio della città, risale al 1299. Nella piazza potrete trovare alcuni tra i capolavori dell'arte rinascimentale, come la copia del David di Michelangelo, Ercole e Caco di Bandinelli (originale) e la Fontana del Nettuno di Ammanati (originale). Non perdetevi la Loggia dei Signori, oggi Loggia dei Tanzi, spazio che nell'antichità era dedicato alle celebrazioni pubbliche.

Ponte Vecchio: altro simbolo della città di Firenze. Oggi è l'unico ponte medievale sopravvissuto, in città, alle devastazioni della II Guerra Mondiale. Si data al XIV Secolo ed è un ponte-mercato che, all'epoca della sua costruzione, ospitava le botteghe della carne. Oggi è un'attrazione ricca di negozi di gioielli.

Palazzo Pitti-Giardino di Boboli: palazzo Pitti è uno tra i più monumentali palazzi rinascimentali della città. Fu acquistato dai de' Medici nel 1550 e fu trasformato nella residenza granducale, diventando il simbolo della famiglia che governava la Toscana. Fu anche reggia della dinastia degli Asburgo-Lorena e dei Savoia. Il suo primo proprietario, comunque, fu il banchiere Luca Pitti. Il disegno del palazzo è, forse, del Brunelleschi. Oggi ospita 5 musei. Il Giardino di Boboli, aperto nel 1766, è il parco del palazzo granducale ed è splendido per il giardino in sé e per la vista che garantisce su Firenze. Ricco di fontane e opere d'arte.

Non mancano, dunque, le cose da vedere a Firenze. In attesa, ovviamente, della Lazio al Franchi!

Martino Cardani