FARRIS FIORENTINA-LAZIO – Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, ha analizzato la gara con la Fiorentina relativa alla nona giornata di campionato ai microfoni del canale ufficiale della Lazio. Di seguito le sue parole.

L’analisi di Farris

“La Fiorentina dispone di due attaccanti più un trequartista non enormi fisicamente ma abili tecnicamente e molto rapidi. Patric è un calciatore veloce e, con le sue qualità balistiche, aiuta la squadra nella costruzione dell’azione offensiva, lavorando meglio i palloni da fornire a centrocampisti ed attaccanti. La Viola si muove in modo non sempre geometrico, a gara in corso cambia il suo assetto. La squadra di Montella è una delle squadre più letali in fase di ripartenza”.