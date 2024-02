Fiorentina - Lazio, le formazioni ufficiali: di nuovo Immobile dal primo

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORENTINA LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio sta per scendere in campo allo stadio Franchi per affrontare la Fiorentina in questa gara valida per la 26^ giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali di Sarri E Italiano

Le formazioni ufficiali di Fiorentina - Lazio

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Kayode; Arthur, Bonaventura; Sottil, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. All.: Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.