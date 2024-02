Luis Alberto nella storia della Lazio: raggiunti D'Amico e Nedved

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORENTINA LAZIO GOL LUIS ALBERTO - La Lazio ha perso in rimonta con la Fiorentina grazie alle reti di Kayode e Bonaventura, che hanno vanificato il gol di Luis Alberto arrivato allo scadere del primo tempo. Lo spagnolo aveva portato in vantaggio i biancocelesti a sorpresa, visto il dominio messo in campo dai padroni di casa fino a quel momento, ma alla fine la squadra di Sarri si è dovuta arrendere allo strapotere dimostrato dalla Viola. Quella del Franchi, è stata la 51esima marcatura realizzata dal Mago dal suo arrivo nella capitale, cifra che lo gli riserva un posto speciale tra i centrocampisti che hanno indossato la maglia della Lazio.

Luis Alberto raggiunge i gol di D'Amico e Nedved

Con il gol realizzato contro la Fiorentina, Luis Alberto ha agganciato Vincenzo D'Amico e Pavel Nedved nella classifica all-time dei centrocampisti più prolifici nella storia della Lazio. Davanti al centrocampista originario di San José del Valle, rimangono Fulvio Bernardini con 67 reti e l'ex compagno Milinkovic-Savic a quota 69.