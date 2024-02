Fiorentina - Lazio, Immobile furioso dopo il cambio: il motivo

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORENTINA LAZIO IMMOBILE CAMBIO - La Lazio cade 2-1 contro la Fiorentina e non riesce a dare continuità al successo ottenuto contro il Torino. Al momento del cambio, Ciro Immobile sarebbe apparso decisamente furioso, presumibilmente con qualcuno sugli spalti del Franchi. Ecco di seguito la ricostruzione della dinamica dell'episodio.

Fiorentina - Lazio, Immobile esce e si apre un battibetto

Kayode e Bonaventura rimontano il gol dell'iniziale vantaggio di Luis Alberto e la Fiorentina batte 2-1 la Lazio al Franchi. Al 78' Maurizio Sarri sceglie di cambiare la punta e inserisce Castellanos per Immobile. Il capitano biancoceleste sarebbe apparso molto nervoso al momento della sostituzione e avrebbe aperto un battibecco con alcune persone dietro alla panchina del club capitolino. Non è chiaro il motivo per il quale il bomber di Torre Annunziata si sarebbe arrabbiato, ma sarebbe stato bloccato da alcuni compagni nel tentativo di arrampicarsi su una balaustra.