Isaksen e Marusic, acciaccati e sostituiti: la situazione

FIORENTINA LAZIO ISAKSEN MARUSIC - Maurizio Sarri sorprende al rientro dagli spogliatoi ed effettua un doppio cambio. Dentro Zaccagni e Hysaj, fuori Isaksen e Marusic. Stando alle ultime indiscrezioni, per entrambi i calciatori dietro alla sostituzione potrebbe esserci un possibile acciacco fisico. Ecco di seguito cosa filtra dopo il triplice fischio di Fiorentina - Lazio.

Le condizioni di Isaksen e Marusic, sostituiti in Fiorentina - Lazio

Secondo quanto riportato da Lazio Style Channel al termine del match, Isaksen sarebbe stato costretto a lasciare il terreno di gioco del Franchi dopo i primi 45' per alcuni fastidi fisici accusati durante la prima frazione di gioco. Non sarebbe stato lui l'indiziato numero uno ad essere sostituito. Maurizio Sarri avrebbe meditato infatti di togliere Felipe Anderson, ma questo acciacco capitato al danese ha scombinato le carte in tavola. Vale lo stesso discorso per Adam Marusic, uscito all'intervallo per un presunto acciacco. Si attendono a breve ulteriori novità.