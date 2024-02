Isaksen: "Oggi dobbiamo essere concentrati"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORENTINA LAZIO ISAKSEN - La Lazio sta per scendere in campo per affrontare la Fiorentina allo stadio Franchi in questa difficile gara valida per la 26^ giornata di Serie A. Nel pre partita, ha parlato Isaksen ai microfoni di Lazio Style Radio, Dazn e SkySport. Ecco le sue parole

Fiorentina - Lazio, le parole di Isaksen

Sulla gara

"La squadra è in un buon momento soprattutto dopo la vittoria contro il Torino, ma questa sera sarà fondamentale"

Sulla Fiorentina

" La Fiorentina è un buona squadra e una grande atmosfera, hanno tante individualità importante, è difficile vincere qui al Franchi"

Cosa migliorare

"Spero che posso continuare a contribuire per fare più gol e asisst, a più azioni offensive"

Isaksen a Sky

"Abbiamo tante gare importanti, oggi la Fiorentina, poi il Milan. Oggi dobbiamo essere concentrati perché la Fiorentina è una grande squadra e per noi è una gara importantissima per continuare la corsa all'Europa. Mi sento bene, il mister mi ha dato molte chance di giocare, spero di poter dare il mio contributo anche oggi".

Isaksen a Dazn

"Sarri ci ha detto che è una partita molto importante. Dobbiamo rimanere concentrati. Abbiamo tanti impegni in questo momento e difficili, ma dobbiamo essere pronti questa sera, è uno stadio difficile con un'atmosfera bellissima. In ogni partita mi sento sempre più sicuro, sono felice di di ricevere chance dall'allenatore, posso fare molti più gol e assist, questo è il giocatore che voglio essere. Sento la fiducia di tutti e spero di aiutare la squadra anche oggi".

Sulla lingua

"Sto imparando l'italiano".