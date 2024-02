Kayode: "La Lazio è un grande club, ma si vedrà in campo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORENTINA LAZIO KAYODE - La Lazio sta per scendere in campo per affrontare la Fiorentina allo stadio Franchi in questa difficile gara valida per la 26^ giornata di Serie A. Nel pre partita, ha parlato Kayode ai microfoni di SkySport e Dazn. Ecco le sue parole

Fiorentina - Lazio, le parole di Kayode

Sulla gara e sulla Lazio

"Il clima è rimasto lo stesso, siamo un gruppo unito e pensiamo partita dopo partita".

Sulla Lazio

"Si vuole sfatare questo tabù della Lazio imbattuta, ne abbiamo parlato".

Kayode a SkySport

"Lo stimolo c'è sempre partita dopo partita, noi guardiamo solo il prossimo avversario. La Lazio è un grande club, ha tanti giocatori forti. Io avrò Felipe Anderson da affrontare, ma si vedrà in campo".