Luis Alberto colpisce ancora la Fiorentina: numeri top per il Mago al Franchi

FIORENTINA LAZIO LUIS ALBERTO - Luis Alberto colpisce ancora la Fiorentina. Proprio allo scadere della prima frazione di gioco, il Mago effettua l'ennesima magia al Franchi e porta in vantaggio la Lazio.

Lazio, i magici numeri di Luis Alberto contro la Fiorentina

Ancora Luis Alberto, ancora al Franchi. Dopo aver colpito nella scorsa stagione all'interno del rotondo 0-4 inflitto dalla Lazio alla Fiorentina e aver realizzato una doppietta nel 2018 (unica volta in cui ha segnato due reti in trasferta), si ripete con un'altra magia. Proprio allo scoccare del 45' lo spagnolo aggancia favolosamente il filtrante spacca difesa di Guendouzi (anche stasera tra i migliori finora) e trafigge Terracciano con un freddo colpo da biliardo. I biancocelesti tornano così negli spogliatoi in sul punteggio di 0-1.

Luis Alberto sale a quota 10 reti realizzate contro la Fiorentina, che diventa la sua vittima preferita di tutta la Serie A alla pari del Cagliari. Al Franchi il suo personale conteggio si aggiorna a 5 gol segnati e 4 assist prodotti. Il Mago non vuole proprio smettere di fare magie sul campo della Viola.